Geen strikvraag: hoeveel pech kan je hebben in een levensbelangrijk duel om play-off 1?

KV Mechelen verloor op bezoek bij KV Oostende met 2-0. En zo is er zijn de kansen van Malinwa op play-off 1 toch weer wat kleiner geworden. "Maar het zat ons ook gewoon echt niet mee", beseften alle spelers en de coach achteraf.

Om te beginnen: Malinwa riep het ook wat over zichzelf af toen ze – zeker in het laatste halfuur met een man meer – kans na kans misten. Ja, Dutoit pakte een viertal keer erg puik, maar minstens evenveel keer stond het vizier van Kolovos, Rits, Verdier of anderen gewoon niet goed afgesteld.

“Zoveel kansen krijgen thuis tegen Westerlo en hier in Oostende en niet scoren. Dan wordt het moeilijk”, besefte Ferrera. Die geeft – net als de spelersgroep – de top-6 wel nog niet op. “Mathematisch kan het nog.”

“Klopt, ze moeten ons na een nederlaag ook niet meteen afschrijven”, pikte Seth De Witte daarop in. “We hebben nog een aantal erg interessante wedstrijden voor de boeg en alles is zeker nog mogelijk. De kansen kunnen nog meermaals draaien.”

De Witte zelf had wel brute pech met zijn owngoal, nadat eerder in dezelfde match ook Vanlerberghe al een eigen doelpunt had gemaakt. “Het zat ons echt niet mee”, zag Colin Coosemans het van dichtbij gebeuren. “Ik had de bal met links moeten ontzetten”, besefte ook Vanlerberghe. “Zuur dat we zo’n goal slikken.”