Is een De Bilde scenario in de maak? "Ik acht Teodorczyk in staat de Gouden Schoen te winnen met één stemronde"

De verkiezing van de Gouden Schoen 2016 aanstaande woensdag komt dichterbij. En dus groeit het gespeculeer over de mogelijke laureaat.

José Izquierdo is samen met die andere Bruggeling Ruud Vormer de naar voor geschoven pion. Maar ook huidig topschutter Lukasz Teodorczyk maakt een dikke kans. Analist Geert De Vlieger gelooft zelfs dat de Pool met de trofee aan de haal kan gaan.

"Het is goed mogelijk dat hij net als Gilles De Bilde destijds op basis van één stemronde de Gouden Schoen wint", vertelde De Vlieger aan tafel bij Play Sports. "In de eerste stemronde gingen veel stemmen verloren, en in de tweede stemronde telt gezien zijn cijfers maar één naam: die van Teodorczyk."

Woensdag zal blijken of de sterke PO1-reeks van Izquierdo volstaat om Sven Kums op te volgen.