Renard hard voor spelers van Standard: "Sommigen spelen met een pamper aan"

Standard verloor zaterdagavond alweer met 0-3, en dat in zijn eigen stadion. In navolging van Club Brugge scoorde nu ook KV Kortrijk drie keer op Sclessin. Een nederlaag die ontzettend hard aankwam in Luik, ook bij sportief directeur Olivier Renard.

“Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik zal eveneens mijn verantwoordelijkheid nemen, dat is geen probleem. We moeten allemaal in de spiegel kijken en hard werken. Harder dan nu het geval is", aldus Renard voor de camera van Stadion.

Renard toonde zich ook vrij scherp voor de spelers. “Het is een feit dat we het gevoel hebben dat sommige spelers op Sclessin met een pamper aan spelen. Dat is een probleem. Je moet fier zijn om voor deze club te mogen spelen. Zelfs al gaat het moeilijk, moet je nog steeds je truitje nat maken.”

Opstaan

“We moeten nu de technische staf niet in vraag stellen of spreken over een crisis. De match tegen Kortrijk was dramatisch, maar we moeten opstaan en vooruitkijken. Het is moeilijk. Maar als we de moed laten zakken wordt het nog moeilijker.”