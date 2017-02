Ook in 2017 zijn er footfestivals voor de jeugd der Flames

Foto: © photonews

Het vrouwenvoetbal zit in de lift. Voor jonge meisjes tussen 5 en 16 jaar die het ook willen maken als toekomstige Red Flame zijn er de komende maanden kansen om kennis te maken met de edele voetbalsport. De footfestivals staan opnieuw voor de deur.

Vorig jaar waren de festivals een groot succes, diverse Belgian Red Flames kwamen ook een kijkje nemen in de diverse provincies. En dat zal in 2017 niet anders zijn.

Alle informatie kan je hier vinden.Kriebelt het al? Schrijf je dan nu in! Per provincie is er een andere dag gekozen tussen maart en mei. Het feest begint in Haacht op 22 maart, verder volgen nog Beringen (12 april), Wingene (30 april), Vosselaar (7 mei) en Sinaai (14 mei).

Wil u ook nog eens meegenieten van de Aftermovie van vorig jaar? Dat kan uiteraard en wel hier. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele seconden duren.