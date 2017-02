VIDEO: Van Persie trapt eerst zelf en naait rode kaart aan in verhitte derby

Foto: © photonews

De derby's van Istanbul, het blijft een geval apart. Vanavond namen Besiktas en Fenerbahçe het tegen elkaar op en Robin Van Persie maakte het wel heel erg bont.

De Nederlander deelde eerst een trap uit aan Kostic en ging daarna theatraal neer. Kostic kreeg rood voor een kopstoot, maar raakte hem niet.

Robin van Persie is such a magician. pic.twitter.com/VeQMVz3P7R

De Nederlander ging ook nog de thuisfans jennen.

My name is Robin, Robin van Persie.😜👅 @Persie_Official pic.twitter.com/BGVNXnK1G3