Koeman onder de indruk: "Dit zag ik nog nooit... Lukaku is één van de beste spitsen ter wereld"

Foto: © Photonews

Romelu Lukaku maakte zaterdagnamiddag indruk op vriend en vijand. De Rode Duivel scoorde maar liefst keer in de 6-3-overwinning van Everton tegen Bournemouth. Ook zijn trainer, de Nederlander Ronald Koeman, stak zijn lof niet onder stoelen of banken.

“Romelu speelde een uitstekende wedstrijd en was dodelijk efficiënt. Ik heb het al eens eerder gezegd, maar ga het nu herhalen. Ik zag nog nooit een spits die zó efficiënt is voor doel. Hij had misschien maar vier kansen, maar maakte wel vier doelpunten.”

Koeman kon dan ook niet anders dan besluiten met hele mooie woorden voor zijn aanvalsleider. “Romelu heeft vandaag getoond dat hij één van de beste spitsen ter wereld is”, aldus de Nederlander.

🙌 | "He's one of the best strikers in the world" @RonaldKoeman offers high praise for the man of the moment, @RomeluLukaku9... pic.twitter.com/5reqGjpeVS