Geen kater voor Dutoit: Oostendse bekerheld meet de schade op nadat hij zich zaterdag blesseerde aan het hoofd

Foto: © photonews

William Dutoit kwam zaterdagavond niet zonder kleerscheuren uit de partij tegen KV Mechelen (2-0). De goalie liep bij een redding een kleine snee op net boven zijn oog.

Intussen is de Oostende-doelman na enkele hechtingen alweer aan de beterhand. "Alles is oké met mij", tweette Dutoit zondagvoormiddag. "Dit was een prachtige week, ik ben fier op mijn ploeg. Een prettige zondag voor iedereen."

Dutoit stopte dinsdag tegen KRC Genk de penalty van José Naranjo en had zo een belangrijk aandeel in de kwalificatie voor de bekerfinale. Zaterdag hield hij vervolgens de nul tegen Malinwa.

Tout est ok 😌 ! Magnifique semaine , fier de mon équipe 💚❤️💛 ! Bon dimanche a vous 😘 pic.twitter.com/Dzt7BD1SSb — Williamdutoit (@Williamdutoit) 5 februari 2017