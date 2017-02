Veel brilscores voor Flames in Frankrijk

Foto: © photonews

In de Franse competitie stonden zondag flink wat wedstrijden op het programma met Belgian Red Flames. Al werd het niet meteen de beste dag voor onze landgenotes.

In de Ligue 1 speelde Janice Cayman met Montpellier namelijk 0-0 gelijk tegen Juvisy. Met oog op de top-2 in de Franse competitie (en voetballen in de Champions League volgend seizoen) is dat geen goede zaak.

Sara Yüceil zag haar Marseille onderuitgaan bij Lyon. Het werd uiteindelijk 4-0 tegen de grootmacht. Ook PSG won, met 0-3 bij Rodez. Het blijft wel spannend aan de top van de klassering.

In de Ligue 2 raakten Demeyere, Coutereels en Coryn met Lille niet verder dan een brilscore tegen Rouen. Het ziet Arras zo terugkomen tot op drie punten.