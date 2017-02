VIDEO: Vincent Kompany kijkt uit naar Super Bowl én is verbaasd: "Zo'n tackles en toch niet geblesseerd?"

Op een zondagavond gaan we al eens graag over de sportgrenzen heen. Zeker wanneer het over de plas Super Sunday is. De echte Super Sunday. Ook Vincent Kompany toont zich een fan van het American Football.

Vanavond omstreeks middernacht staat het leven in de Verenigde Staten een uur of vijf stil. Dan is er namelijk de Super Bowl tussen de Atlanta Falcons en de New England Patriots. Al wekenlang wordt het grootste sportevenement ter wereld voorbereid.

Dat deed ook Manchester City, dat kapitein Vincent Kompany voor de camera haalde. De Rode Duivel toonde zich overigens een fan van de New England Patriots. Bekijk hieronder hoe hij reageert op de diverse harde tackles. Dat de spelers er zonder blessures vanaf komen, vindt hij het opvallendste.