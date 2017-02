Volgens Johan Boskamp gaat deze man met de Gouden Schoen aan de haal: "Je kan geen andere favoriet aanduiden"

Foto: © Photonews

Woensdagavond weten we welke speler uit de Jupiler Pro League met de Gouden Schoen aan de haal gaat. De spelers van Club Brugge lijken dit jaar een streepje voor te hebben op de concurrentie, en dat ziet ook Johan Boskamp.

"Het zal sowieso iemand van Club Brugge worden. Je kan dan geen andere favoriet aanduiden dan Izquierdo. Of misschien Ruudje Vormer. Al is dat eerder omdat hij een cultheld is. Daarna is het ver zoeken naar een nummer drie”, zegt Boskamp in Het Belang van Limburg.

De Nederlander is best wel fan van Izquierdo. “Het is in ieder geval wel leuk om naar te kijken. Dat komt omdat hij zo onvoorspelbaar is. Daardoor heeft hij iets extra's, iets waarvoor je naar het stadion komt. Hij heeft scorend vermogen, een actie waarmee hij binnen- én buitenom kan gaan, een voorzet,…"