Westerlo gaat tegen Sint-Truiden op zoek naar de drie punten

Foto: © photonews

Met het duel tussen Westerlo en Sint-Truiden sluiten twee ploegen uit de rechterkolom de 25e speeldag af. De bezoekers uit Limburg zijn al zo goed als zeker gered, Westerlo zit nog in volle degradatiestrijd.

Westerlo ging vorige week op een diefje met een punt aan de haal op het veld van Waasland-Beveren. Een gewonnen punt volgens trainer Jacky Mathijssen, maar thuis kan Westerlo maar beter winnen om rode lantaarn Moeskroen op veilige afstand te houden.

De selectie van Westerlo: Van Hout, Verbist, Van Langendonck, Apau, Daems, Mustoe, Schuermans, Christensen, Ruyssen, Heylen, Miletic, Henkens, Nikolic, Hyland, Rommens, Buyens, Acolatse, Ganvoula en Strandberg

Sint-Truiden is de laatste weken in goede doen, maar de jongens van Ivan Leko puurden dit seizoen nog maar vier punten op verplaatsing. Leko kan voor de verplaatsing naar het Kuipje wel geen beroep doen op aanvoerder Steven De Petter. De middenvelder zit een gele schorsingsdag uit.

STVV is wel aan een sterk 2017 bezig. In de laatste twee wedstrijden werden zowel KV Mechelen als KV Oostende over de knie gelegd. De Kanaries zijn zo goed als zeker van het behoud en kunnen dus stilaan de ogen op play-off 2 richten.

