De Decker sakkert na puntenverlies Antwerp: "We verdienden meer"

Royal Antwerp FC kwam zaterdagavond op het veld van Union niet verder dan een gelijkspel. De oudste club van ons land zag eerste achtervolger Lierse zo weer naderen tot op één punt. Trainer Wim De Decker was ontgoocheld.

“We zijn ontgoocheld in het resultaat. We speelden een eerste helft uit het boekje, maar jammer genoeg kwamen we niet tot scoren. Na de pauze kwamen we minder in ons spel en tot overmaat van ramp scoorde Union uit zijn eerste kans. Dat was balen.”

“Nadien ging het nog goed over en weer, maar echte kansen kregen we niet meer. Union kwam nog één keer dicht bij een doelpunt. Toch verdienden we zeker meer in deze wedstrijd”, aldus de coach van The Great Old.

Rode kaart Debaty

Over rode kaart van Debaty wilde De Decker niet veel kwijt. "Ik wil de beelden eens zien, maar dat kan nooit een rode kaart zijn. De scheidsrechter was even het noorden kwijt en zei dit ook na de wedstrijd. Eerst gaf hij rood en penalty, dan plots geen penalty meer. Maar de rode kaart bleef wel. Heel vreemd eigenlijk."