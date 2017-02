Essevee blijft ongeslagen na laat doelpunt tegen Buffalo's: "Voelt als gerechtigheid"

Foto: © photonews

Zulte Waregem pakte een puntje tegen AA Gent. Het moest even achtervolgen, maar in de slotminuut was het dan toch raak. En het voelde toch wel een beetje als een overwinning.

Henrik Dalsgaard viel in voor Davy De fauw, die uitviel met een ontwrichting van het sleutelbeen. Hoelang hij buiten strijd zal zijn? Dat is nog niet geweten. Maar pech is het sowieso wel voor de rechtsachter, al deed zijn Deens alternatief het natuurlijk opnieuw goed.

Net als in de heenmatch van de halve finales van de Beker van België tegen Eupen - toen Onyekuru in de achterzak van de Deen zat - had Moses Simon het nu ook erg lastig. "Snelheid is wel een van mijn kwaliteiten. Ik speel ook graag tegen snelle tegenstanders, ik kan dat wel hebben."

En toen scoorde hij nog: "Dat deed erg veel deugd. Zeker omdat het zo laat in de wedstrijd was. Op zo'n momenten neemt de emotie het even over. Hopelijk komt het snel goed met Davy en is het niet te ernstig, maar dat is de horror van het voetbal soms. Ik ben zelf ook lang out geweest, maar ben nu terug helemaal fit en klaar om te spelen indien nodig."

Ook een bedrijvige Lukas Lerager was blij met het gewonnen punt: "Het voelde een beetje als gerechtigheid. We blijven zo ook ongeslagen thuis, iets wat we toch wel als belangrijk zien. De coach had ons daar ook op gewezen, we willen het nog zo lang mogelijk zo houden", aldus de andere Deen van Essevee.