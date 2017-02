Anthuenis merkt op: "Bij Anderlecht kreeg hij nooit de kans die hij verdiende"

Foto: © Photonews

Bij RSC Anderlecht moet je van goeden huize komen, wil je iedere week opnieuw in de ploeg staan. De concurrentie bij paars-wit is moordend en dat houdt in dat niet iedere nieuwkomer zijn stempel kan drukken. Zo vertrok Hamdi Harbaoui na amper enkele maanden via een achterpoortje in Brussel.

“Charleroi is goed op weg om opnieuw bij de top zes te finishen”, aldus Aimé Anthuenis in De Zondag. “Het verwondert me niet dat Harbaoui bij Charleroi boven water komt Bij Anderlecht kreeg hij nooit de kans die hij verdiende, mede door de aanwezigheid van Teodorczyk.”

Harbaoui speelde voor de jaarwisseling bij Anderlecht, maar verscheen daar slechts twee keer aan de aftrap: één keer in de competitie en één keer in de Beker van België. Het klikte al snel niet meer met trainer René Weiler en in januari kwam het tot een breuk tussen beide partijen. Bij Charleroi stond Harbaoui tot dusver vier keer aan de aftrap en was hij alweer goed voor twee doelpunten.