Kortrijk-verdediger zorgt mee voor heropstanding: "We hebben heel diep gezeten"

KV Kortrijk heeft een zes op zes geboekt na een erg donkere periode met acht nederlagen op rij. Verdediger Anthony Van Loo is daar maar wat blij mee. "Er stond echt een ploeg op het veld", aldus de rechtsback.

"Dit is echt plezant. Ik ben al één keer komen winnen op Standard, maar nog nooit met 0-3", zei Anthony Van Loo na afloop. "Het eerste kwartier zijn we goed doorgekomen, maar na ons doelpunt speelden we bevrijd. De ruimte was er en die hebben we goed benut. Dit hadden we zeker nodig."

Kortrijk komt uit een diep dal, want voor de 6 op 6 tegen Lokeren en Standard waren er 8 nederlagen op rij. "We hebben nu twee zeges op rij beet, maar we hebben heel diep gezeten. De volgende weken moeten we echt verder gaan op dat elan. Er stond echt een ploeg op het veld en dat is leuk om zien."

De ommekeer is dus ingezet. Van Loo staat sinds kort opnieuw in de basis en ook 'verloren zoon' Teddy Chevalier is erg bepalend. "Onze aanvallers zijn enorm efficiënt. Ze kunnen scoren uit het niets en dat gebeurde vandaag opnieuw. Zelf heb ik me goed geamuseerd op het veld. Ik ben blij dat ik er opnieuw deel van uitmaak", besluit Van Loo.