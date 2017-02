Antwerp neemt opvallende beslissing om Bosuil drugvrij te maken

Royal Antwerp FC gaat het druggebruik in de Bosuil aanpakken. Met de slogan 'Omdat voetbal er is voor de hele familie' wil The Great Old iets doen aan het probleem. Ook de Antwerpse p

"Eerst gaan wij onze supporters voorlichten, pas daarna en in samenspraak met de politie starten de drugscontroles”, zegt persverantwoordelijke Thomas Slembrouck in De Morgen.

De politie gaat een doorgedreven actie doen, maar wil niet zeggen wanneer. “Het is niet onze gewoonte om zulke acties vooraf aan te kondigen. Dat doen we niet om zodoende zoveel mogelijk supporters te kunnen betrappen. Wij willen in de eerste plaats iedereen weerhouden om met drugs op zak naar het voetbal te komen.”

Beerschot Wilrijk begon in november 2016 ook met een anti-drugscampagne. Met de slogan ‘Met drugs scoor je niet’.