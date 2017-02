Nu realiseerde Verstraete zijn toptransfer naar AA Gent, als kind snoepte Club Brugge hem in extremis voor de neus van Anderlecht weg: "Ik was helemaal rond"

Verschillende Belgische topclubs hengelden deze winter naar Birger Verstraete (22), maar uiteindelijk kon AA Gent de Oostendenaar in huis halen. Ook op jonge leeftijd stonden de teams uit de G5 voor hem in de rij.

Bij de jeugd van KV Oostende plukte Club Brugge Verstraete voor de neus van Anderlecht weg. "Ik was helemaal rond met Anderlecht", doet Verstraete dat verhaal in Fan! nog eens uit de doeken. "Ik zou er in een gastgezin gaan wnen bij de moeder van Oleg Iachtchouk, net als Jordan Lukaku, trouwens."

Toch trok hij nog halsoverkop naar Jan Breydel. "Op het allerlaatste moment hebben Henk Mariman en Joost Desender nog een ultieme poging ondernomen om me bij Anderlecht weg te houden en dat is hen gelukt", gaat de middenvelder verder.

Goede keuze

"Al bij al was dat geen slechte keuze, wan tik be stiekem toch wel een beetje een mama's kindje. Dat ik dicht bij huis kon blijven spelen, vond ik geweldig."