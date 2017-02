STVV-huurling Mechele ziet oorzaak voor slechte match: "Ik weet niet wat er hier gebeurd is..."

Brandon Mechele en STVV konden met een zure nederlaag op het veld van Westerlo opnieuw naar Sint-Truiden afreizen. "Die twee grote kansen moesten er eigenlijk in", aldus de verdediger.

Brandon Mechele was net als heel wat andere spelers niet te spreken over de staat van het veld. "Ik weet niet wat er hier gebeurd is... Je kon hier echt geen goed voetbal brengen", was Mechele duidelijk na de wedstrijd.

STVV had tijdens de rust al op voorsprong moeten staan na een ongelofelijke misser van Yohan Boli. Ook na de pauze had hij kunnen scoren. "We hebben twee hele grote kansen gehad en die moesten er eigenlijk in. Maar dat is een werkpuntje. Dat moeten we meenemen naar de volgende wedstrijd."

De aanpassing van de uitgeleende speler van Club Brugge verloopt goed. "Ik voel me hier wel goed. Ik word goed opgevangen en iedereen helpt mij waar nodig", aldus de verdediger. "De komende weken moeten we toch nog punten pakken om in de flow te blijven. Dat kunnen we ons seizoen in schoonheid afsluiten in de play-offs."