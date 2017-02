Thomas Buffel zit 'op eigen verzoek' al terug in de Genkse wedstrijdselectie voor inhaalmatch tegen Waasland-Beveren

Coach Albert Stuivenberg heeft vandaag de 20-koppige selectie voor de inhaalmatch van KRC Genk tegen Waasland-Beveren bekendgemaakt. Opvallend: Thomas Buffel is er opnieuw bij.

Deze middag maakte coach Albert Stuivenberg de 20-koppige selectie voor de inhaalmatch van morgen bekend. Racing Genk speelt dan tegen Waasland-Beveren maar moet tien spelers missen wegens niet speelgerechtigd en blessures. Aanvoerder Thomas Buffel wordt wel terug toegevoegd aan de kern, maar de kans is klein dat hij effectief gaat starten.

"We zitten krap in de aanvallers. En Thomas is een aanvaller. Bovendien is hij een belangrijke pion voor ons", zei coach Albert Stuivenberg op de persconferentie. "Op eigen verzoek wil hij opnieuw betrokken zijn al is hij begrijpelijkerwijs nog geen 100%. Het is logisch dat je, als er zoveel spelers afwezig zijn, gaat kijken wie er wel nog beschikbaar zijn om een zo sterk mogelijk elftal op de mat te brengen."