De Bilde en Boskamp begrijpen Vanhaezebrouck niet: "Dit moet hij niet doen" & "Als speler zou ik dat niet appreciëren"

KAA Gent gooide zondagavond in extremis nog drie punten overboord in het Regenboogstadion. In de slotfase kwam Zulte Waregem alsnog langszij en dat zorgde bij Gent voor de nodige frustraties. Zo hadden Hein Vanhaezebrouck en Stefan Mitrovic na de match nog een pittige discussie.

Mitrovic speelde een hoofdrol bij de gelijkmaker van Zulte Waregem. De Serviër had zich net voor de fase laten verzorgen en net voor Dalsgaard de bal tegen de netten prikte, beroerde de verdediger het leer nog met het hoofd.

Ging de discussie tussen Mitrovic en zijn coach daar dan over? “Natuurlijk ging het over die fase, vlak voor het doelpunt. Want Mitrovic wilde in het interview na de wedstrijd niet antwoorden op die vraag”, aldus Johan Boskamp in Stadion.

"Als speler zou ik dit niet appreciëre" - Gilles De Bilde

“Ik vind niet dat je dit als coach moet doen”, pikte Gilles De Bilde in. “Als speler zou ik dit niet appreciëren. Een coach moet zijn spelers zo niet in het openbaar aanpakken. Doe dat in de kleedkamer of de dag nadien op de club. Niet op het veld, waar iedereen kan meekijken.”

Boskamp gaf De Bilde meteen gelijk. “Ik vind ook niet dat Vanhaezebrouck dit had moeten doen. Dit helpt niet. Maar het is een modeverschijnsel, hé. Tegenwoordig zijn de besprekingen steeds vaker op het veld of staan coaches en spelers te discussiëren in de regen.”