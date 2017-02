VIDEO: Lach even mee met deze onwezenlijke match in vierde provinciale: ref geeft er de brui aan, doelman trapt vrije schop binnen

Foto: FG

In de provinciale reeksen is het ook wel plezant hoor. En je ziet er ook wel eens dingen waarvan je dacht dat ze heden ten dagen niet meer bestonden. Zoals een scheidsrechter die het midden in de match aftrapt, of een doelman die een vrije trap binnenpegelt...

Het gebeurde allemaal in de wedstrijd tussen BS Sport en Racing Boxberg in vierde provinciale A. Nadat hij al een paar keer ter discussie stond omwille van een paar beslissingen, zag Jeffrey Wynnyk het niet meer zitten en stapte hij het af. Danny Vodnik, secretaris van Boxberg en zelf ook scheidsrechter, moest het fluitje ter hand nemen.

Maar het werd nog leuker. De bezoekers smeten immers doelman Karakaya als veldspeler op de mat en die was quasi onhoudbaar. Vijf minuten voor tijd dwong hij een vrije trap af en pegelde het leer zelf in doel. En daarop maakte scheidsrechter Vodnik er een einde aan... in minuut 86.

Boxberg is de leider in vierde A Limburg en deed met het punt een redelijk goeie zaak...