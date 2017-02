Discussie laait opnieuw op: wat is de beste positie van Vanaken? Preud'homme geeft subtiele hint, Boskamp, De Bilde én Smolders zijn duidelijk

Foto: © Photonews

Het is en blijft dit seizoen wachten op de allerbeste Hans Vanaken. De middenvelder van Club Brugge wisselde tijdens deze voetbaljaargang goede met minder goede momenten af. En dus laait de discussie opnieuw op: wat is nu eigenlijk de beste positie van Vanaken?

Het liefst van al speelt Vanaken op de 10. Maar de Limburger kan ook iets lager op het veld – op de 8 – zijn plan trekken. Eén probleem: daar speelt Vanaken ietsje minder graag dan op de positie van échte spelmaker.

“Hans kan de twee. Maar ik blijf erbij: op termijn is het een speler die ietsje lager zal moeten spelen. In de Belgische competitie kan hij zeker op de 10 spelen, maar ik denk dat hij op later op de 8 zal moeten spelen”, aldus Michel Preud’homme na de match tegen Sporting Charleroi.

"Vanaken is niet snel genoeg om op de 10 te spelen" - Gilles De Bilde

Gilles De Bilde deelt de mening van Preud’homme. “Op de 10 zie ik hem sowieso niet blijven spelen. Vanaken is niet snel genoeg en bovendien ligt op zijn snelheid van uitvoering niet hoog genoeg. Al komt hij daar in de Belgische competitie nog mee weg”, klonk het in Stadion.

Johan Boskamp kreeg het laatste woord in Stadion. “Bij Lokeren heeft Peter Maes hem eens een tijdje op de 8 gezet en toen heeft Vanaken een fantastische periode gehad. Hij heeft een goede inspeelpass en hij kan voor de voortzetting van het spel zorgen.”

"Vanaken heeft loopvermogen en kan infiltreren" - Tim Smolders

Gewezen Club Brugge-speler Tim Smolders, gedurende zijn carrière een centrale middenvelder, ziet dat Vanaken de kwaliteiten heeft om een rijtje lager te spelen. “Ik denk dat Hans alleszins de kwaliteiten heeft om op de 8 te spelen. Op die positie wordt er van een speler heel veel verwacht. Je moet over voldoende loopvermogen beschikken – dat heeft Hans. Je moet kunnen infiltreren – dat kan Hans", zegt Smolders in een gesprek met Voetbalkrant.com.

“Bovendien is de afstand tussen de verdediging en positie van nummer 8 korter, dan wanneer hij op de 10 speelt. In het moderne voetbal zie je toch steeds vaker dat het spel al verdeelt wordt door een nummer 6 of een nummer 8.”

“Volgens mij komt Vanaken beter tot zijn recht als hij met het gezicht naar doel kan spelen", gaat Smolders verder. "Als je als nummer 10 speelt, speel je vaker met de rug naar doel en zit er vaak een verdediger in je rug. Als je iets lager speelt, is dat minder het geval en kan je uit het duel spelen. En dat gaat Vanaken ook goed af.”

"Iemand die het van zijn vista, goede passes en juist vrijlopen moet hebben, valt minder op" - Tim Smolders

Naast de discussie over zijn beste positie, heeft Vanaken nog steeds niet de grote vorm te pakken. “Hij is een beetje wisselvallig. Maar… Er wordt natuurlijk vaak gekeken naar hetgeen hij doet in balbezit. De mensen durven al eens te vergeten dat hij ook in balverlies moet werken.”

“Dat valt natuurlijk minder op. Vanaken is belangrijk in balverlies. Hij weet zich perfect te positioneren als Club Brugge de bal niet heeft. Iemand die uitpakt met flitsende acties valt meer op. Maar iemand die het van zijn vista, goede passes en juist vrijlopen moet hebben, krijgt vaak minder aandacht”, besluit Smolders.