Hazard dicht bij zijn allerbeste vorm: "Als ik veel trappen krijg, dan voel ik dat ik in de match zit"

Eden Hazard excelleerde zaterdag met Chelsea in de gewonnen topper tegen Arsenal. De Rode Duivel is onder Antonio Conte weer de dribbelkont van weleer en onderstreepte dat met een heerlijke solo-goal.

Wat Eden Hazard er dit seizoen wel opnieuw moet bijnemen: gemene tikken en trappen van de tegenstanders. "Als ik veel trappen krijg, dan voel ik dat ik in de match zit", vertelt Hazard daarover in The Guardian. "En als de tegenstanders me niet raken, dan weet ik dat ik het niet goed doe. Ik zeg niet dat ik al die trappen fijn vind, maar het is goed dat ik voel dat ik meespeel. Het geeft me zeker motivatie."

"Ik probeer een speler te zijn die iets doet als hij de bal heeft", gaf Hazard nog aan. De Rode Duivel voegt er aan toe dat Antonio Conte dan ook veel van hem eist. "Hij verlangt veel van me, zeer veel. Als we de bal niet hebben, dan moet ik verdedigen. En als we balbezit hebben, dan moet ik vrij staan en moet ik iets magisch proberen te doen. Ik voel dat ik nu een betere speler ben dan in het seizoen waarin ik speler van het jaar werd."