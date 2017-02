Steeds meer Oranje boven in de Jupiler Pro League: "De Belgische competitie is echt wel aantrekkelijk"

Foto: © photonews

Jean-Paul Boëtius, Lex Immers en Robert Mühren dikten het aantal Nederlanders in de Jupiler Pro League aan tot twaalf stuks. De noorderburen zakken overduidelijk weer af naar België.

In de zomer streken ook al Ricardo van Rhijn, Elton Acolatse en Guus Hupperts neer in de Belgische hoogste klasse. "Het valt inderdaad op", vertelt laatstgenoemde in gesprek met Voetbalkrant.com.

"Lang heb ik niet over mijn keuze getwijfeld. Ik wist dat Lokeren me al wilde hebben toen ik nog bij Roda JC voetbalde. Ik ben dan ook blij dat ik die kans heb gekregen.

Robert Mühren was toevallig mijn maatje bij AZ, met hem trok ik vaak op - Guus Hupperts

Spelers uit hetzelfde land trekken wel eens vaker samen op. Maar hoe zit dat met de Nederlanders in de JPL? "Robert Mühren (de nieuwe spits van Essevee, red.) was toevallig mijn maatje bij AZ, met hem trok ik vaak op", aldus de 24-jarige winger.

"Wat ik hem zal meegeven over België? "Dat het er veel fysieker aan toe gaat, en de topploegen niet met zekerheid bovenin staan zoals dat in Nederland met Ajax, PSV en Feyenoord wel het geval is. De Belgische competitie is echt wel aantrekkelijk."