Dit is ons Team van de Week!

Op speeldag 25 keken we naar draken van wedstrijden in respectievelijk Mechelen, Lokeren en Zulte Waregem, maar kregen we gelukkig ook verrassingen in Eupen en Standard.

Doel

In Eupen stond Waasland-Beveren immers op. Doelman Laszlo Köteles hield zijn team meermaals recht, vooral zijn wereldsave op de kopbal van Sylla mocht er zijn.

Verdediging

Achterin, en ook bij Waasland-Beveren, speelde Laurent Jans een echte topwedstrijd. De rechtsback van de Waaslanders hield de teruggekeerde Henry Onyekuru onder controle en leverde ook offensief zijn bijdrage.

Centraal zetten we de kemphanen van vorig weekend naast elkaar. Mitrovic was, ondanks zijn minder goed getimede blessurebehandeling, de beste Gentenaar in Waregem, Engels hield het goed gesloten tegen Charleroi. Dalsgaard zorgde tegen Gent voor de gelijkmaker en speelde sterk als invaller voor de Fauw.

Middenveld

Op het dunbevolkte middenveld was Hannes Van der Bruggen de draaischijf bij KV Kortrijk. Hij speelde erg sterk op Standard. Pozuelo zorgde dan weer voor de enige assist van de wedstrijd voor Racing Genk tegen Moeskroen.

Aanval

Zijn landgenoot Naranjo nam die met plezier aan en scoorde zijn allereerste goal in de Jupiler Pro League. Wie er al wat meer heeft, is Idriss Saadi. Hij knalde er twee voorbij Gillet in Luik, vooral zijn tweede was een pareltje.

En Chevalier? Die maakte zijn vierde in evenveel wedstrijden sinds zijn terugkeer. Een goeie transfer, nu al. Nog zo'n teruggekeerde vogel is Steeven Langil. Wat een partij speelde die in Eupen.