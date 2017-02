De buitenlandse reis van Hugo Broos: van de hel in het Midden-Oosten en Algerije naar de hemel in Kameroen

Foto: © photonews

Hij zal het vandaag misschien nog niet goed beseffen, maar de 64-jarige Hugo Broos mag komende zomer met Kameroen het Afrikaanse continent vertegenwoordigen op de Confederations Cup in Rusland. De bekroning van een avontuurlijk buitenlands parcours.

"Een magiër en een volksheld", zo schrijven de kranten vandaag over Hugo Broos. De beste man wordt sinds gisteravond aanbeden in Kameroen. Bijna 9 jaar geleden werd de toen 55-jarige Broos de laan uitgestuurd bij KRC Genk. De carrière van de ex-coach van Anderlecht en Club Brugge leek toen voorbij. Het duurde immers langs voor hij nog eens een kans kreeg in de Belgische competitie.

Eind 2008 begon Broos aan zijn buitenlandse zoektocht naar wat voetbalgeluk. Hij belandde bij het Griekse Panserraikos. Broos kon de staartploeg behoeden van de degradatie, maar trok na het seizoen naar Trabzonspor. Bij de Turkse club, waar Jean-Marie Pfaff in de herfst van zijn carrière nog een jaartje glorieerde, combineerde Broos de functies van T1 en technisch directeur. In november van 2009 werd hij ook daar ontslagen.

Zulte Waregem

Broos zat na zijn Grieks-Turkse periode bijna een jaar zonder club. Het was - ietwat verrassend - Zulte Waregem dat hem een nieuwe kans in België gaf. Onder de leiding van Broos, die de ontslagen Bart De Roover opvolgde, finishte Essevee elfde in de competitie. Via play-off 2 kon Zulte Waregem vervolgens geen Europees voetbal afdwingen. Na drie kwart van het seizoen gedepanneerd te hebben, werd Broos opnieuw bedankt voor bewezen diensten.

In de zomer van 2011 dook Broos samen met zijn vriend Franky Vercauteren op bij Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten. Bij Anderlecht was Vercauteren de assistent van Broos, in het Midden-Oosten waren de rollen omgekeerd. In maart van 2012 werden ze er samen aan de deur gezet. Broos bleef ruim twee jaar clubloos en stortte zich nadien nog op twee korte avonturen bij Algerijnse clubs.

Bondscoach

De buitenlandse opdrachten van Broos waren zelden of nooit succesvol. Tot hij vorig jaar - opnieuw zeer onverwacht - voor het eerst in zijn carrière de kans kreeg om bondscoach te worden. Kameroen, in de jaren '90 nog het sterkste Afrikaanse land, geloofde in de coach die in Europa succes had geboekt met Anderlecht en Club Brugge.

En met succes: Kameroen kwalificeerde zich in juni als één van de eerste landen voor de Africa Cup van dit jaar. Voor aanvang van dat toernooi gaf geen Afrikaan een stuiver voor de kansen van de Ontembare Leeuwen, zeker niet na de afzeggingen van kleppers als André Onana (Ajax), Joël Matip (Liverpool) en nog vijf andere 'Europese' Kameroeners.

Maar Kameroen verbaasde vriend en vijand, won het toernooi en mag als ultieme bekroning deze zomer deelnemen aan de Confederations Cup in Rusland. Enige kanttekening: de kwalificatie voor het WK 2018 is nog veraf. In de laatste voorronde staat Kameroen voorlopig tweede met twee punten, vier punten minder dan leider Nigeria.