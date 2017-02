Zlatan Ibrahimovic, garantie voor minstens 20 goals per seizoen (de laatste tien jaar)

Zlatan Ibrahimovic is een fenomeen, maar dat wist iedereen wel al ondertussen. De Zweed is echter één van de weinige spelers die in quasi alle topcompetities twintig goals per seizoen heeft gemaakt. Misschien moet hij de Bundesliga toch nog eens overdenken.

Velen dachten dat Ibrahimovic niet gemaakt was voor de Premier League. Meer had Zlatan niet nodig om de uitdaging aan te gaan. Dit seizoen heeft hij voor Manchester United - over alle competities - al 20 goals gemaakt, waarvan 15 in de Premier League.

Daarmee is Ibracadabra aan zijn tiende seizoen met meer dan 20 goals bezig. Het strafste van al? Hij deed het in vijf verschillende competities. Hij begon zijn zegetocht in Europa in Nederland (Ajax), daarna trok hij naar Italië (Juventus en Inter), waarna hij in Spanje bij Barcelona het mooie weer ging maken. Een tussenstop bij AC Milan bracht hem daarna bij het Franse PSG en intussen zit hij dus in Engeland.