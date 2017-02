Problemen voor Waasland-Beveren en Genk in inhaalwedstrijd: heleboel spelers niet speelgerechtigd

Foto: © photonews

Competitievervalsing? De uitgestelde competitiewedstrijd tussen Waasland-Beveren en KRC Genk zorgt voor heel wat verwarring. Beide teams mogen heel wat spelers niet opstellen omdat de originele wedstrijd voor de winterstop zou gespeeld worden.

Oorspronkelijk moest de match tussen Waasland-Beveren en KRC Genk op 11 december gespeeld worden. Daardoor zit Genk-coach Albert Stuivenberg krap in zijn selectie. Want de vele aanwinsten van Genk, dat nog volop in de running is voor play-off 1 zijn niet speelgerechtigd voor deze wedstrijd. Zo kunnen ze geen beroep doen op Berge, Ryan, Naranjo, Boëtius en Zebli. Daarnaast zijn Leon Bailey en Wilfred Ndidi intussen verpatst.

Bovendien heeft Genk vier spelers die kampen met blessures: Karelis, Vanzeir, Bizot en Samatta. En tot slot ontbreekt ook Siebe Schrijvers: hij speelde op dat moment op huurbasis voor Waasland-Beveren en was dus niet speelgerechtigd voor Genk. Stuivenberg weet dat het de regels zijn, maar vindt het wel lastig: "Dit is eigenlijk voor niemand goed, het ruikt zelfs wat naar competitievervalsing."

Waasland-Beveren

Ook voor Cedomir Janevski is het puzzelen. Bij Waasland-Beveren zijn Ibrahima Conté, Steeven Langil, Leandro Rodriguez en Cherif Ndiaye niet speelgerechtigd. Ook hier dezelfde reden als bij de meeste Genk-afwezigen: dit zijn winteraankopen die er op 11 december nooit zouden bijgeweest zijn.

Als de wedstrijd op de originele datum had plaatsgevonden, was het hoe dan ook een speciale avond geworden voor Siebe Schrijvers. Dan had hij als huurling van Waasland-Beveren tegen zijn werkgever KRC Genk moeten spelen. Puur juridisch zou dat ook in deze inhaalwedstrijd mogen, maar dat zal dus niet gebeuren.

Wie mag er wél spelen?

Selectie Waasland-Beveren: Köteles, Goblet, Janssens, Camacho, Demir, De Schutter, Buatu, Jans, Borry, Van Dooren, Marquet, Seck, Cools, Boljevic, Van Remoortere, Myny, Gano, Dhondt, Schwartz en Ampomah.

Selectie KRC Genk: Brabec, Nastic, Wouters, Walsh, Dewaest, Kumordzi, Susic, Trossard, Colley, Tshimanga, Malinovskyi, Buffel, Uronen, Seigers, Pozuelo, Heynen, Jackers, Coucke, Castagne en Vliegen.