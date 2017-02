Debaty na bizar rood: "De beelden zijn duidelijk. Ik denk dat ik geen schorsing zal krijgen"

Foto: © photonews

Een opmerkelijk tafereel op het einde van de wedstrijd tussen Union Saint-Gilloise en Royal Antwerp FC. Kevin Debaty kreeg rood omdat hij Union-speler Nicolas Rajsel een duw gaf omdat die bleef verderspelen toen er al gevlagd en gefloten was voor buitenspel.

"Er was helemaal niet veel aan”, aldus Debaty na afloop van de partij. Rajsel, die niet veel verder stond, bevestigde dat. “Ik wilde het spel snel hervatten en duwde Rasjel. Hij ging tegen de grond en ik kreeg rood en hij geel”, ging Debaty verder.

“Maar dan gaf de scheidsrechter plots een strafschop, om meteen daarna opnieuw op zijn beslissing terug te komen. Ik ging ervan uit dat ook mijn rode kaart zou wegvallen, maar die bleef volgens de ref tellen.”

Geschorst tegen Lierse?

Debaty maakt zich dan ook zorgen dat hij de topper tegen Lierse zal missen. “Nu is het afwachten of ik volgende week zal spelen tegen Lierse. Ik weet niet of ik een schorsing ga krijgen. Dat zullen we moeten afwachten, maar ik denk dat de beelden duidelijk zijn en dat ik geen schorsing zal krijgen.”