Zorgt visumprobleem voor versnelling in doorstroming jeugdspeler? "Hij heeft al indruk gemaakt"

Foto: © photonews

KV Kortrijk gaf in de hele heenronde geen enkele speelminuut aan spelers uit de eigen jeugdopleiding. Maar misschien dat daar - zeker met oog op en in play-off 2 toch nog wel verandering in kan komen. Want er zit wel degelijk jeugd aan te komen.

Zo zaten Tyron Ivanof en Joedrick Pupe beiden op de bank in de streekderby tussen Kortrijk en Zulte Waregem. Mogelijk dat zij in de loop van het seizoen toch nog wel wat kansjes zullen krijgen.

Ivanof ging deze winter ook mee op oefenstage in Mierlo en in de oefenpartij tegen KV Mechelen op het veld van Sparta Petegem maakte hij ook een erg goede indruk.

"Hij heeft zeker de kwaliteiten en hij heeft mij een goede indruk nagelaten", was ook technisch directeur Karim Belhocine onder de indruk van de offensieve middenvelder. "Hij moet nu doorgroeien en op training gretig blijven."

Ondertussen is die andere aanvallende middenvelder - Andriy Totovotsky - nog steeds niet terug door visumproblemen in eigen land. Als dat probleem blijft aanslepen, liggen daar mogelijk extra kansen voor Ivanof.