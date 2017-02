Teodorcyzk grootste uitdager voor Gouden Schoen? "Izquierdo? Die ken ik niet"

Foto: © photonews

Lukasz Teodorczyk is één van de kanshebbers op de Gouden Schoen. Alhoewel hij slechts voor één stemronde in aanmerking komt zou hij de grootste uitdager kunnen zijn voor José Izquierdo. Maar zijn concurrent kennen? Nee, dat is niet het geval.

Teodorczyk had nogal een pittige opmerking in huis voor de verkiezing van woensdag. "Is Izquierdo mijn grootste concurrent? Die ken ik eigenlijk niet. Ik ken vooral verdedigers", zegt de Pool in een zeldzaam interview met HLN.

En in zijn eigen stijl minimaliseert hij ook direct het belang van de prijs voor zichzelf. "Ik hou me niet bezig met individuele prijzen. Ik denk alleen maar aan scoren".

En een transfer in de zomer? "In mijn carrière denk ik altijd aan het sportieve én aan het financiële. Ik kan niet zeggen dat ik geld niet belangrijk vind, ik wil niet liegen."