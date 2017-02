Beerschot-Wilrijk boos op ref: "Volledig van de pot gerukt"

Beerschot-Wilrijk won zaterdag zijn twaalfde wedstrijd op rij en is freewheelend op weg naar de titel in de eerste amateurreeks. Toch zal het waarschijnlijk even zonder Hernan Losada moeten. Of zou het Bondsparket zijn uitsluiting genoeg vinden? Bij de Mannekes hopen ze er alvast op.

Marc Brys kon zijn ogen alvast niet geloven. “Ik heb net de wedstrijdbeelden nog eens bekeken en die rode kaart voor Hernan Losada was echt van de pot gerukt”, zei de trainer. "De ref, nochtans voordien prima bezig, voelt de wedstrijd op dat moment niet meer aan. We waren immers al in de 88ste minuut."

"Voordien werden twee veel zwaardere fouten op Hernan minder streng beoordeeld. Het was inderdaad een late tackle maar geel zou beter op zijn plaats geweest zijn. Indien een speler bewust een tegenstander wil blesseren, ben ik de eerste om rood te rechtvaardigen. Echt dom van de ref om hier rood voor te trekken.”