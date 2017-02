Preud'homme in de wolken met sterkhouder: "Perfecte mentaliteit"

Foto: © Photonews

Club Brugge haalde het zondagnamiddag met het kleinste verschil van Sporting Charleroi. Jelle Vossen maakte een kwartier voor tijd het enige doelpunt van de partij. Eén van de jongens waar Michel Preud'homme achteraf zeer over te spreken was, is Ruud Vormer.

Vormer begon centraal op het middenveld aan de wedstrijd, maar werd na de pauze uitgespeeld als rechtsachter. De Nederlander nam zowaar de volledige rechterflank voor zijn rekening en deed het best aardig op rechts.

Dat zag ook Preud’homme. “Als keeper heb ik hem nog niet geprobeerd, hé”, lachte de coach zijn tanden bloot na de wedstrijd. “Doordat er enkele verdedigers buiten strijd zijn, speelde ik tijdens de eerste helft al met de gedachte om Ruud op rechts te posteren.”

Vormer zette zonder twijfelen het teambelang voorop

“Ruud speelde in het verleden al enkele keren op die plaats. Dat hij probleemloos kon overschakelen naar die positie op rechts getuigt van een perfecte mentaliteit. Tijdens de rust vroeg ik hem of hij het zag zitten om daar te spelen en hij zei meteen natuurlijk, coach. Als je wil dat ik daar speel, doe ik dat. En hij deed het goed”, besloot Preud’homme.