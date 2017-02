Moldavo, Club Brugge, RWDM, Gent, ... haalden uit

Foto: © Sevil Oktem

Niet enkel in het nationale voetbal was het opnieuw een topweekend. Ook in de provinciale reeksen vielen er weer heel wat interessante uitslagen te sprokkelen.

In eerste provinciale Antwerpen haalde leider Moldavo B gigantisch uit tegen Heikant-Berlaar. Het werd niet minder dan ... 20-0. Wortel wist dan weer te winnen van Vlimmeren in vierde provinciale: 13-0.

Ook in Brabant serieuze uitslagen. Keiberg won met 10-0, Leeuw B en Auderhgem met 0-12 en Anderlecht en RWDM zelfs met 0-15 en 0-16 respectievelijk.

Maasland - Esperanza Pelt B 0-16, Gent D - Wetteren 11-0, Houthem - Gullegem 11-0, Handzame - Club Brugge 0-18, Alveringen - Zandvoorde 0-17 en Merkem - Ruddervoorde 12-0 waren de andere uitslagen.