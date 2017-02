"KV Mechelen compenseert mindere kwaliteit met fysieke paraatheid, grote discipline en strijdlust"

Foto: © photonews

KV Mechelen deed het voorbije weekend een slechte zaak in de strijd om play-off 1. De Kakkers verloren met 2-0 bij rechtstreekse concurrent Oostende. Maar niet alles was negatief bij de ploeg van Yannick Ferrera.

"Het was mooi om te zien hoe de hele ploeg en de trainer Ferrera onpeilbaar ontgoocheld waren door de gemiste, gouden kans aan de kust", aldus Sporza-radiocommentator Peter Vandenbempt. "Dat verraadt een enorme ambitie om het onmogelijke waar te maken. Dat is een plaats in de top 6."

"Ik onderstreep graag nog een keer de zeer straffe prestatie van coach Yannick Ferrera, een tactisch slimme coach die ze bij Standard niet meer moesten hebben. Ook de spelersgroep presteert knap. De kern heeft minder kwaliteiten dan de concurrentie voor de top 6, maar dat compenseren ze in Mechelen met fysieke paraatheid, grote discipline en strijdlust."