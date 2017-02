Romelu Lukaku op zijn 23ste groter dan de grootsten: de man die overal zal scoren

Foto: © photonews

Ongelooflijk maar waar, maar er zijn nog steeds mensen die twijfelen aan Romelu Lukaku. "Laat het hem eerst maar eens bewijzen bij een topclub", klinkt het dan. Maar heeft Lukaku op zijn 23ste niet al genoeg bewezen?

We gaan even zijn statistieken overlopen. In 98 matchen bij Anderlecht scoorde hij 41 goals. Bij West Bromwich Albion lapte hij er in 38 matchen 17 in. En bij Everton zit hij in 152 wedstrijden aan 78 potten. Dat zijn 136 goals in 303 matchen. Doe er daar nog 22 in 56 internationale wedstrijden bij en je kan toch nog moeilijk om de Rode Duivel heen.

Anderlecht: 98/41

West Brom: 38/17

Everton: 152/78

Rode Duivels: 56/22

Ja, hij moet het nog bewijzen bij een topclub, maar twijfelt er iemand nog aan dat hij ook daar zijn goals zal scoren. De grootste kritiek op Lukaku is dat hij ruimte nodig heeft om te voetballen en te scoren. Maar net aan dat aspect heeft hij hard gewerkt. En wie zegt dat hij bij een topclub geen ruimte zal krijgen?

Counterspits?

De tijd dat een ploeg als Manchester United, Chelsea, Juventus,... bijna constant op de helft van de tegenstander speelde, is al lang voorbij. Kijk maar naar Chelsea-Arsenal van afgelopen weekend. Hoeveel kansen om te counteren waren er daar wel niet. Ja, Barcelona of Real Madrid, maar dat zijn niet de bestemmingen die Lukaku voor ogen heeft. Hij weet welke competitie de beste is voor hem: de Premier League.

Op zijn 23ste heeft Romelu een indrukwekkend aantal goals gemaakt. In vergelijking met andere groten der aarden doet hij het zelfs opvallend beter. Dat hij sinds zijn 16de basisspeler is, heeft daar wel ook iets mee te maken. Maar Ronaldo had er op zijn 23ste 110 binnengelapt, Suarez, 107 en Ibrahimovic zelfs nog maar 65. En zie waar die nu staan...

Goals op hun 23ste:

Lukaku - 136

Ronaldo - 110

Suárez - 107 Rooney

100 Ibrahimović - 65

​Als Diego Costa straks er mee ophoudt bij Chelsea, lijkt het erop dat Lukaku zijn terugkeer gaat vieren bij de club waar hij eerst 'te licht' werd bevonden. Het hangt natuurlijk allemaal af van wie die 80 miljoen euro gaat willen neertellen. Dat hij een transfer wil na het seizoen lijkt duidelijk. En enkel de allergrootsten kunnen hem veroorloven.