Standard en Anderlecht mogen zich schamen, Chevalier, Genk en ... op het goede spoor

Alle goede (en slechte) dingen komen in drievoud. Hanne, Klaasje en Marthe zijn al sinds vorig seizoen de nieuwe K3, al was dat ook meteen het afscheid van drie andere topmeiden. Wij blikken terug op de voorbije voetbalspeeldag en doen dat ook in drievoud. Al dan niet met luchtballonnen.

TOP

Als het goed is ...

Mag het ook gezegd worden. De arbitrage kreeg er dit seizoen al vele keren flink te verduren. Vaak was de kritiek terecht, maar dit weekend waren de (meeste) beslissingen wel à point. Vossen buitenspel? De voordeel van de twijfel is voor de aanvaller.

Ook in Oostende - Mechelen was zowel het twee keer geel voor Musona als de buitenspelgoal van Mechelen terecht, verder werd er ook twee keer goed beoordeeld in de penaltyfases van Kubo in het Regenboogstadion. Knap gefloten dus, door de band genomen.

De Peppie en Kokkie van Kortrijk

Idriss Saadi en Teddy Chevalier, ze hebben elkaar gevonden. Week na week scoort Teddy, nu begint ook Saadi goed te draaien. Het moge duidelijk zijn dat zij de nieuwe schwüng in de ploeg hebben gebracht, goed voor een 6 op 6 en mentale rust bij de Kerels.

Vooral van Chevalier is het ook naast het veld genieten. Dat hij ons, de pers, dan eens eenden noemt? Dat nemen we er nog graag bij uiteindelijk, want hij geeft de kleur aan de competitie waar we al even naar snakten.

Leven op hoop ...

Wie gaf enkele weken geleden nog om de kansen van pakweg Genk om play-off 1 te halen? Of wie zag Westerlo de degradatie nog ontlopen? Ze zijn er nog niet, maar ze kunnen leven op hoop.

Temeer het voetbal er ook wel wat was. Beiden hebben hun zege dit weekend niet gestolen en dus kunnen ze met vertrouwen verder kijken.

FLOP

... op een akker

Waar ze in het Kuipje stilaan wél werk mogen van maken, is de akker die ze daar tweewekelijks moeten bewerken. Typische leemgrond van de streek, het zal wel allemaal niet makkelijk zijn - maar toch.

Op zo'n veld is voetballen op lange termijn niet mogelijk. Sinds Gent de problemen in december aankaartte is er weinig tot geen beterschap. Dan maar deze zomer een nieuwe grasmat én de onderliggende problemen aanpakken?

Standard

We schreven al meermaals over Standard dit seizoen in onze top/flop en dat konden we nog niet te vaak doen bij de topcategorie. Wie had gedacht dat het niet meer erger kon? Die kwam dit weekend opnieuw bedrogen uit.

De fans lijken in het post-Duchâtelet-tijdperk opnieuw te worden geconfronteerd met play-off 2. Zij willen zoveel meer en begonnen dan maar te applaudisseren voor Kortrijk bij de 0-3 nederlaag. Het zit hen hoog en we kunnne ze helemaal begrijpen, want het lijkt werkelijk nergens naar. 33 punten in 25 wedstrijden, het behoeft weinig uitleg.

Anderlecht

Je zou bijna vergeten dat ook Anderlecht dit weekend een wedstrijd 'speelde'. Vrijdagavond kwamen ze in Lokeren niet tot 3 volwaardige kansen. Ook hier trekken de fans stilaan de haren uit hun hoofd.

Herman Van Holsbeeck kondigde een groot winteroffensief aan op de transfermarkt, maar dat bleef uit. En toch is er geen reden tot paniek voorlopig, want paars-wit staat nog steeds tweede op amper drie punten van leider Club Brugge. Faut le faire!