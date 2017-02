Knappe voetbalster heeft Trump ... op wc-papier staan

Kent u Sydney Leroux? De Amerikaanse ster heeft een duidelijke mening en ventileerde die in 2016 wel al eens. Zo is ze geen grote fan van Donald Trump.

De voorbije weken en maanden kwamen verschillende speelsters van het team van de Verenigde Staten al in het nieuws als notoire tegenstanders van Donald J. Trump, de nieuwe president van de USA.

Maar ook Sydney Leroux maakte het al lang duidelijk dat ze geen grote fan is van Trump. Meer zelfs: ze heeft wc-papier van de man. Orange is the new black, natuurlijk.