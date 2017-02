Coucke geeft openlijk toe: "We gaan hem nog proberen halen"

Foto: © Photonews

Marc Coucke zit niet om een stunt verlegen. De voorzitter van KV Oostende probeerde deze winter Nicolas Lombaerts naar de Kust te halen. Al lukte dat niet, uitstel is geen afstel.

Coucke heeft het immers niet opgegeven. "Het feit dat KV Oostende bij hem met stip op de eerste plaats stond, is een heel groot compliment. Ik ben een grote fan van Nicolas. Hij had ons heel veel maturiteit kunnen bijbrengen, maar wegens omstandigheden is de transfer niet doorgegaan. We zullen contact houden en misschien lukt het over vier maanden wel. Intussen hebben we zonder hem wel twee keer gewonnen en hebben we een goeie, rustige transferperiode doorgemaakt."



"Voor mij is het een eer dat ik die onderhandelingen met Nicolas heb kunnen doen. Het feit dat dergelijke spelers naar KVO willen komen, is een heel goed teken. Wie had dat durven dromen drie jaar geleden? De zaken zijn nu wat ze zijn, wij doen voort en zullen proberen om die overgang voor de zomer alsnog te verwezenlijken."