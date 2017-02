De fauw scheurt ligament tussen sleutelbeen en schouderblad en moet onder het mes

Foto: © photonews

Davy De fauw is waarschijnlijk enkele maanden out. De routinier van Zulte Waregem blesseerde zich zondag in het duel tegen AA Gent aan de schouder en wordt vandaag geopereerd.

Davy De fauw moest gisteren het duel tegen KAA Gent vroegtijdig staken met een blessure aan de schouder na een harde botsing met Yuya Kubo. Hij probeerde nog wel een tijdje verder te spelen, maar had te veel pijn en werd gewisseld.

"Onderzoek wees uit dat een ligament tussen sleutelbeen en schouderblad werd afgescheurd. De 35-jarige verdediger ondergaat vanavond een operatieve ingreep", schrijft Zulte Waregem op de clubwebsite. De fauw speelde dit seizoen al 24 competitieduels en scoorde daarin 3 keer.