Belgen blijven scoren: Nainggolan rondt héérlijk af, Mertens is topschutterstitel kwijt aan Dzeko (mét beelden)

Foto: © photonews

Niet alleen in België werd er dinsdag gevoetbald, ook elders in Europa rolde het leer. Radja Nainggolan deed een goede zaak in de Serie A.

AS Roma - Fiorentina 4 - 0

Roma legde Fiorentina met 4-0-cijfers over de knie in zijn duel van speeldag 23. Dzeko opende de score en kwam zo weer op gelijke hoogte met Mertens in de topschuttersstand. Kort voor het uur verdubbelde Fazio de score.

Daar bleef het niet bij, want Nainggolan maakte er in stijl 3-0 van - alweer een Belgische goal. Dzeko scoorde nog een tweede keer en snoepte zo de topschutterstitel af van Mertens.

