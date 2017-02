Analistentafel Extra Time schrijft Anderlecht af: "Ze worden sowieso geen kampioen" en "Eigenlijk kan dat niet"

Foto: © photonews

De rust rond Kara Mbodj keerde maandag terug. De Senegalees tekende bij Anderlecht een verbeterd contract na zijn goede prestaties van de afgelopen maanden.

Nadat er geen extra verdediger naar het Astridpark kwam, was Kara aan boord houden cruciaal voor Anderlecht. "Zonder Kara kunnen ze nooit kampioen worden", analyseerde Filip Joos in Extra Time de contractverbetering. "Ik denk echt dat ze die nodig hebben. Je had afgelopen maanden Kara en Teodorczyk."

"Anderlecht wordt sowieso geen kampioen", pikte Geert De Vlieger in, waarna Joos zich bij zijn collega-analist aansloot. "Neen, in principe niet. Eigenlijk kan het niet."

