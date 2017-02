Het is bijna zover: El Toro gaat de voetbalschoenen aan de haak hangen: "Een tijd van komen en gaan"

Foto: © jan mees

Hij was een cultfiguur geworden in heel het Leuvense. Bjorn Ruytinx werd aan Den Dreef liefdevol omgedoopt tot 'El Toro'. In de nadagen van zijn carrière verkaste hij nog naar Oostende en Beerschot-Wilrijk, maar het einde nadert.

Beerschot-Wilrijk traint als een profclub en dat was niet de bedoeling. "Toen ik voor Beerschot Wilrijk tekende, had ik niet verwacht dat de club zo snel zou overschakelen naar een profstatuut en dat we in plaats van drie of vier trainingen per week naar een regime van wekelijks zeven tot acht trainingen zouden overstappen. Mijn lichaam verteert dat niet meer. En ik heb ondertussen ook een zaak opgestart die mijn aandacht vraagt. Er is een tijd van komen en gaan. Ik besef dat voetbal het mooiste is wat bestaat, maar het is stilaan tijd", zegt hij in GvA.

Wat wil hij dan nog doen bij Beerschot-Wilrijk de komende maanden? "Ik hoop nog eens bij de kern te geraken, al was het maar om op de bank te zitten en enkele minuten in te vallen. Verder wil ik mijn steentje bijdragen aan de positieve sfeer binnen onze kern. Er mee voor zorgen dat de jongeren de voetjes op de grond houden of hen een schouderklopje geven, als dat nodig blijkt. Ik wil nog hard werken op training, dan amuseer ik me het best."