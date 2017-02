Waarom Justien Odeurs en Davina Philtjens de Gouden Schoen zouden verdienen

Foto: © photonews

Woensdag wordt de Gouden Schoen voor vrouwen uitgereikt. Rest de vraag: wie pakt de prijs. De topfavoriete is (uiteraard) Tessa Wullaert van Wolfsburg, maar eigenlijk zouden alle 10 de genomineerden de prijs om een of andere reden wel verdienen.

Om verder te gaan stellen we in een vierde aflevering van deze reeks alvast Justien Odeurs en Davina Philtjens voor. Twee speelsters die hun 2016 beloond zagen met een stap naar het buitenland.

Justien Odeurs is onze nationale nummer 1. Momenteel is ze aan het revalideren van een meniscusletsel, maar in 2016 had ze wel een erg goed jaar.

Ze was de onbetwiste nummer 1 bij de Flames en speelde ook bij Lierse flink wat goede matchen. Dat leverde haar ook een transfer op naar het Duitse Jena en de prijs voor Beste Doelvrouw bij The Sparkle.

En ook Davina Philtjens zag haar goede maanden bij Standard met een transfer naar het buitenland beloond worden. Ze trok naar Ajax Amsterdam en ook in de Eredivisie staat ze momenteel op kop.

Philtjens werd kampioen met de Rouchettes en nam vaak de hele linkerflank voor haar rekening. Polyvalent als ze is kan ze ook in diverse systemen worden uitgespeeld.