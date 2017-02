VIDEO: Dit is te zot voor woorden, 2-2 gemaakt door... toeschouwer

Foto: AW

In de Hondurese competitie is er wel een heel bizar doelpunt gevallen. Bij een stand van 1-2 tussen Olimpia en Motagua zet de thuisploeg een offensief in. En dat loonde ook, al is het niet helemaal duidelijk wie de goal op zijn naam gaat krijgen.

In onderstaand filmpje ziet u rond 4'30" de gelijkmaker tegen de netten vliegen. Maar let ook even op de man die rechts in beeld verschijnt...