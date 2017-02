Dupré neemt zijn woorden niet terug, integendeel: "Dit is het zwakste Anderlecht ooit"

De woorden van Fred Dupré na de wedstrijd Lokeren-Anderlecht waren hard, bijzonder hard zelfs voor Anderlecht. Maar nu een paar dagen later heeft hij nog steeds dezelfde mening. En het is een uitgesproken mening...

Dupré moest niet te lang zoeken naar zijn woorden. "Het was niet alleen Lokeren hé. Het trekt al heel het seizoen op niks. Met dat materiaal, en dan spreek ik niet alleen achteraan, worden ze geen kampioen. Maar in de verdediging ligt het grootste probleem en niet alleen bij de twee centrale verdedigers. Maar ja, er werd zoveel trammelant gemaakt over Kara, maar ik ben niet overtuigd. Als je daar wat druk op zet, is het een heel beperkte voetballer."

De resultaten hadden volgens hem tot nu toe veel verstopt. "Ze winnen wel vaak, maar dat is dankzij de goals van Teodorczyk. Kijk, het probleem ligt ook bij de trainer denk ik. Ik heb veel tegen Anderlecht gespeeld en dat was altijd met een ei in de broek. Nu spreekt die man over respect voor de tegenstander, terwijl het omgekeerd moet zijn. De tegenstander moet respect hebben voor Anderlecht."

"Ik weet nog de tijd van Marc Degryse en zelfs daarvoor. Dat waren ploegen waar je schrik van had. Maar nu zegt Weiler dat ze zich moeten aanpassen. Maar als je je wil niet kan opleggen tegen Waasland-Beveren en Westerlo, dan is dat Anderlecht-onwaardig. Die woorden neem ik niet terug. En de play-offs moeten nog beginnen. In tien topmatchen gaat Anderlecht het moeten laten afweten. Dit is voor mij het zwakste Anderlecht ooit...", aldus Dupré.

"Ik herinner me nog de match tegen Gent in het begin van het seizoen. Anderlecht speelde thuis en werd van het kastje naar de muur gespeeld. Het was ongelooflijk dat ze die match nog gelijkspeelden. Maar Gent speelde toen - met Kums weliswaar - het voetbal dat Anderlecht vroeger speelde."