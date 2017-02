'De Ket' had de keuze: "Maar Club Brugge? Onmogelijk!"

Foto: © Photonews

Een transfer van Club Brugge naar Anderlecht of omgekeerd, het ligt altijd gevoelig. Maar wat als je de keuze hebt tussen de twee clubs? Voor Gilles De Bilde was het altijd duidelijk.

De Bilde, een Brusselse ket, kreeg ooit een uitnodiging van Antoine Van Hove. En ging onderhandelen in... zijn duivenhok. "Anderlecht en Brugge wilden mij weghalen bij Aalst. Uit respect had ik een gesprek met Antoine Vanhove. Hij was de eerste die mij contacteerde. Uiteraard kreeg ik ter plaats zijn duivenhok te zien en ik luisterde aandachtig. Hij had zijn huiswerk gedaan en informatie ingewonnen bij Jan Ceulemans, in die tijd mijn coach bij Aalst", aldus De Bilde in La Capitale.

De Bilde, altijd al fan van Anderlecht, kon echter niet op het voorstel ingaan. "Als Brusselaar was het voor mij onmogelijk om voor Club te tekenen. Mijn keuze stond vast: het moest en zou Anderlecht zijn."