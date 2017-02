Ook Jan Mulder zag de zoveelste hattrick van Dries Mertens: "Geen eendagsvlieg, maar een volwaardige sterspeler"

Dries Mertens maakte dit weekend zijn derde hattrick van het seizoen. En dat is ook analist en columnist Jan Mulder niet ontgaan.

Jan Mulder doet in een column in Het Laatste Nieuws het relaas van een telefoongesprek na de wedstrijd tussen Dries Mertens en Ziggo Sport-presentator Jack Van Gelder.



Van Gelder: "Derde hattrick Dries. Gefeliciteerd, man. Geweldig."

Mertens: "Dank u."

Van Gelder: "Fantastisch."

Mertens: "Ja, het gaat goed."

"Op de vraag hoe het met de geblesseerde Milik gaat, antwoordde Mertens dat Milik snel terugkomt en hij daar blij mee is: "We hebben hem nodig." Het was een kort gesprek zonder moeilijke vragen en antwoorden, maar één ding werd duidelijk: Dries Mertens is na de zoveelste hattrick zichzelf gebleven.", schrijft Mulder.

"Toch meende ik een bescheidenheid te bespeuren die iets afweek van Dries’ vroegere bescheidenheid. Ze heeft er een aspect bij gekregen: overtuiging. Je voelde de kracht van die overtuiging achter de zachte stem en de eenvoudige woorden. Mertens is geen eendagsvlieg in de Serie A gebleken, hij is een volwaardige sterspeler - en hij weet het."