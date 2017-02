Weinig verschil tussen Kalinic en de tweede beste keeper van Gent qua statistieken

Lovre Kalinic kreeg al heel wat lof. Sinds hij bij AA Gent in doel ging staan, leek er ook bij de verdediging meer vertrouwen te komen. Maar hoe doet hij het puur op statistieken in vergelijking met Rinne en Thoelen.

Wanneer we naar de eerste vier wedstrijden van de Gentse doelmannen kijken, Kalinic speelde er immers nog maar vier, komen we qua tegendoelpunten toch al bij aanzienlijke verschillen. Rinne slikte vier goals, Thoelen twee en Kalinic één.

Qua punten is hij niet de eerste van de klas. Dat is Yannick Thoelen. Hij haalde met Gent in de eerste vier wedstrijden negen punten. Kalinic pakte met twee zeges en twee gelijke spelen acht punten en Rinne zes met een zege en drie draws.

Het is nog vroeg, maar als we de totale statistieken bekijken, deed Thoelen het alvast beter dan zijn Zweedse concurrent in de eerste helft van het seizoen. Hij pakte met Gent betrekkelijk meer punten én slikte minder goals per wedstrijd.

Na vier partijen staat ook Kalinic aan kop, maar hij moet het nog bevestigen in de komende wedstrijden. Voorts slikt Gent met 24 tegentreffers amper één goal per match, geen slecht gemiddelde. De mindere klassering in de competitie ligt dus net zozeer aan de aanvallers.

Wat wél al opviel, zowel bij ploegmaats, supporters als journalisten, is dat er met Kalinic iemand met uitstraling in het Gentse doel staat. Als we nu moesten zeggen wie de beste doelman in de eerste klasse is, zou hij zeker een kans maken.