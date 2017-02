Teodorczyk krijgt er nog steeds rillingen van: "Het moet niet elke week gebeuren"

Foto: © photonews

Lukasz Teodorczyk die een lang interview geeft... Het is niet voor elke week. De Poolse spits heeft slechte ervaringen met de pers in zijn land en heeft de lijn doorgetrokken naar de Belgische confrators. Maar als Wlodek Lubanski erbij komt, wil hij nog een uitzondering maken.

Lubanski is een levende legende in Polen en nog actief geweest bij Lokeren toen de Waaslanders een Europese subtopper waren. Voor Lubanski wilde hij aan HLN een interview geven voor de Gouden Schoen. “Voor mijn vrienden en kennissen ben ik open. Voor mensen die ik niet ken niet. Ik vind dat normaal. Niemand heeft zaken met mijn privéleven."

"Als de mensen een mening over mij willen vormen, dan moeten ze dat doen op basis van die negentig minuten op het veld. Daarover mogen ze oordelen. Niet over de zaken die ze denken te weten. Vind jij dan dat ik mij hier gewoon bloot moet geven?”

Ik kan perfect zonder media, maar zij hebben mij wel nodig, merk ik - Lukasz Teodorczyk

Toen zijn jeugd breed werd uitgesmeerd in Polen werd Teodorczyk achterdochtig. “Ik zeg niet dat we niet over voetbal kunnen praten. Af en toe vind ik dat... oké. Het moet gewoon niet elke week opnieuw gebeuren. Maar weet je wat typisch is voor de media: dat alles opgeblazen wordt."

"Feiten worden bij de haren getrokken. Het enige wat nog telt, is dat een artikel gelezen wordt. Dan mag het niet ‘normaal’ zijn, want dan bekijken de mensen het niet eens. Dus neen, ik heb niet graag dat er over mij gesproken wordt. Ik hecht nul belang aan interviews. Ik kan perfect zonder media. Maar de media hebben mij wel nodig, merk ik.”